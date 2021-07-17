Arefe günü bankalar açık mı, tatil mi?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da tatil öncesinde işlerini tamamlamak istiyor. Arefe günü ve bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.