Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü kargo yarım gün mü çalışıyor?

Bayram öncesi olması nedeniyle yoğunluğun arttığı kargolar arefe günü için çalışma düzenlerini paylaştı. Kargoların bir bölümü arefe günü normal mesai yaparken, bir bölümü ise yarım gün müşterilerine hizmet verecek.

Kargolar bayram öncesi yoğunluk yaşarken vatandaşlar arefe günü kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte MNG Kargo, Aras Kargo ve PTT Kargo tarafından yapılan açıklamalar…

ARAS KARGO AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo arefe günü normal mesai saatlerinde çalışacak. Aras Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Kurban Bayramı dolayısıyla 9-10-11-12 Temmuz tarihli günlerde çalışmamıza ara vereceğiz. 13 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla mesaimize devam edeceğiz. ”

AREFE GÜNÜ MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo 08.07.2022 tarihinde şubelerinin 19:00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.