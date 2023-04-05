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5 Nisan 2023
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Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Alaturka Online
Alaturka Online

Bayramın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

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