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15 Nisan 2023
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Arefe günü tatil mi? 20 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Alaturka Online
Alaturka Online

İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı üç gün boyunca kutlanacak. Hafta içi gününe denk gelen arefe günü yarım gün idari tatil olarak belirlendi.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

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