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19 Nisan 2023
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Arefe günü tatil mi, arefe günü yarım gün mü?

Alaturka Online
Alaturka Online

Yardımlaşma ve dayanışmanın da yoğunlaştığı bir dönem olan bayram önceside, Ramazan’ın da son günü olan bayramın habercisi arefe günü geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olacak ancak bu karardan devlet memurları haricinde tüm özel sektör çalışanları faydalanamayacak.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

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