Arefe ve bayramda marketler açık mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte arefeyi ve bayramın 3 gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler ve yapılan açıklamalar…

HANGİ DÜKKANLAR AÇIK OLACAK?

Bakkal, market, kasap ve tatlıcı dükkanlarının da 16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasındaki kısıtlamadaki gibi son iki günde belli saatlerde (10.00-16.00) açılması öngörülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Corona virüsü salgını mücadele kapsamında alınan 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla ilgili genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yarın 81 ilin valiliklerine gönderilmesi bekleniyor.

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye’nin 81 kentinde uygulanacak.

65 VE YAŞ ÜSTÜLER İÇİN YENİ SAAT DİLİMİ

24 Mayıs Pazar’a denk gelen bayramın birinci gününde, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma serbestisi sürecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma izninin zaman dilimi bayram dolayısıyla değiştirildi. Yeni saat diliminin 14.00-20.00 olduğu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

SEYAHAT KISITLAMASI SÜRÜYOR

15 kent (Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak) için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı, bu süreye Ramazan Bayramı da dahil edildi.