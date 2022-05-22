Arıcılar Birliği’ne 1 kilo, AKP’li vekilin derneğine 35 kilo şeker verildi

Arıcılara şeker dağıtımında skandal… Tüm arıcıların kovan başı 10 kg talep etmesine rağmen Arıcılar Birliği’ne 1 kg, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un onursal başkanı olduğu Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu’na ise 35 kg şeker verildi.

Zekeriya ALBAYRAK

Arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilere parası peşin alınan şeker dağıtılmadı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, şeker dağıtımı ile ilgili skandalları hem Tarım Bakanı hem de İçişleri Bakanlığı‘na iki ayrı önerge ile sordu.

Tüm arıcıların kovan başı 10 kg talep etmesine rağmen Arıcılar Birliği’ne 1 kg, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un onursal başkanı olduğu Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu’na ise 35 kg şeker verildiğini kaydeden Başevirgen, “Bakanlık ve Türk Şeker büyük bir ayrımcılık yaptı. Üreticiden ucuz şeker temini vaadiyle toplanan paraların inanılmaz boyutlara ulaştığı ve birçok yetiştiricinin mağdur edildiği iddiaları ayyuka çıkmış durumda” dedi.

ONURSAL BAŞKANI AKP’Lİ VEKİL

CHP’li Başevirgen, 3 yıl önce kurulan Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu genel başkanının Mustafa Sarıoğlu isimli arıcı olduğunu, onursal başkanlığı ise AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un yaptığını belirterek şunları kaydetti:

– Bu dernek geçtiğimiz ay Rize‘de çay üreticilerine ucuz fiyatla içeriği belirsiz ve etiketsiz gübre dağıtmaya kalkmış, durumun anlaşılması üzerine dernek yönetimi açıklama yaparak hatanın Gold ve UNB isimli iki aracı firmadan kaynaklandığını ve bu durumu telafi edeceklerini söylemişlerdi.

– Bir diğer olay da Giresun ilinde yaşandı. Bazı arı yetiştiricileri, ucuz şeker almak için bahse konu derneğin il temsilcisi olduğu söylenen bir kişiye başvurduklarını, fakat nisan ayının başında ödeme yaptıkları halde hala şeker alamadıklarını söylüyorlar. İl temsilcisi olduğu söylenen kişi tarafından 650 bin 300 liralık bedelin Nisan ayı başı itibariyle Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Dernekleri Federasyonuna ait hesaba EFT ile transfer edildiği elimizdeki belgelerden anlaşılmakta. Fakat o tarihten bugüne kadar bahse konu şekerin yetiştiricilere dağıtılmadığı tarafımıza iletildi. Yetiştiriciler sürekli bahane üretildiğini ve oyalandıklarını söylüyorlar.

TAHSİSİ NEYE GÖRE YAPTINIZ?

Türkiye Arıcılar Birliği’nin, artan arı ölümleri karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı‘na çağrıda bulunarak tüm arıcılara kovan başına 10 kg indirimli şeker verilmesini talep ettiğini hatırlatan Başevirgen, “Fakat tahsis edilen miktar sadece 1 kg olmuş ama TAHAP’a verilen miktar 35 kg. Yani Bakanlık ve TÜRKŞEKER, net bir ayrımcılık yaparak, Türkiye Arıcılar Birliği’ne ihtiyaç duyulan şekerin çok altında bir miktar şeker verirken, TAHAP’a ise ihtiyaç duyulanın kat kat üzerinde şeker vermiş. TÜRKŞEKER’e soruyoruz, bu tahsisi neye göre yaptınız?” diye sordu.

BU KADAR ŞEKERİ KİMLERE DAĞITIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TÜRKŞEKER’in üreticiyi destekleme adına birlik ve dernek üyesi arıcılara piyasadan daha ucuza şeker verdiğini söyleyen Başevirgen, şöyle devam etti:

– Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Arı Kayıt Sistemi (AKS) 2021 yılı verilerine göre: Arıcılık ile ilgili kurulmuş olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) 6 milyon 338 bin 914 kovanına 6 bin 384 ton şeker, Bal Üreticileri Birliği’nin (BÜB) 845 bin 436 kovanına 1272 ton şeker ve birlik üyesi olmayan üreticilere (TAHAP) ait 48 bin 851 kovana ise 1755 ton şeker verildiği belirtilmekte.

– Verilen şekeri kovan sayısına böldüğümüzde, TAB’a kovan başı 1 kilogram şeker düşerken, BÜB’e kovan başı 1,5 kilogram şeker düşmekte. Öte yandan üye sayısı azami birlik üyesi olmayan arıcı sayısı kadar olan TAHAP’a ise kovan başına 35 kilogram şeker verildiği anlaşılmakta. Oransal olarak en fazla şekerin tahsis edildiği TAHAP’ın bu şekeri nasıl ve kimlere dağıttığı tam olarak araştırılmalıdır. Çünkü üreticiden ucuz şeker temini vaadiyle toplanan paraların inanılmaz boyutlara ulaştığı ve birçok yetiştiricinin mağdur edildiği iddiaları ayyuka çıkmış durumda.

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