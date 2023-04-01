52.2 F
Los Angeles
1 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemArife’nin organları 4 kişiye umut oldu

Arife’nin organları 4 kişiye umut oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, pazartesi günü Karaman-Mersin kara yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Uğur idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile Hasan Yalçın’ın kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı. Kazada motosikletlerden fırlayan sürücüler ile arkalarındaki Yasemin Ersarı ve Arife Korkmaz yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Arife Korkmaz’ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin görüştüğü ailesi Korkmaz’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ankara Başkent Hastanesi Organ Nakli Ekibi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Ekibi ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibinin katıldığı ameliyatla Arife Korkmaz’ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri alındı. Arife’nin kalbi Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, sol böbreği Konya Başkent Hastanesi’ne, sağ böbreği Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri ise İstanbul’a Koç Üniversitesi Hastanesi’nde organ nakli bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere ambulansla yola çıkarıldı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Adalet Bakanı Bozdağ’dan Akşener’e çağrı
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,406BeğenenlerBeğen
16,215TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States