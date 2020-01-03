‘Arınç’ın damadının beraat etmesi kanuna aykırıdır’

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter için 8 Kasım 2019’da İstinaf başvurusu yapılmıştı. Başvuruda, beraat kararının kanuna aykırı olduğunu savunarak, özetle şu gerekçelerle kararın bozulması istendi:

“FETÖ’nün bir kısım operasyonlarla gerçek amacını ortaya koyduktan sonraki döneme ilişkin tespit edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere sanığın gerçek yüzünden haberdar olmasına rağmen hiyerarşiye dahil olarak örgüt talimatlarına uygun hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği değerlendirilmiştir. Sanık hakkında üzerine atılı suçtan mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman da beraate itiraz ettiklerini belirterek “Kararın bozulacağını düşünüyoruz” demişti.