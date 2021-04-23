Arjantin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

BUENOS AIRES (AA) – Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde, Arjantin'deki Türk kurumlarında çalışanların ve Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov'un katıldığı tören yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler altında kısıtlı katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, 101 yıl önce TBMM'nin kuruluşunu ve 23 Nisan'ın önemini anlattı.

Altay, "Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerinde Türkiye'nin işgal altında olduğu bir dönemde Ankara'da Gazi Millet Meclisi'ni kurmak, onu hayata geçirip Kurtuluş Savaşı'nı idare eden birim haline getirmek, hakikaten kolay bir iş değildi. Bunun yapıldığı 23 Nisan 1920'de ülkemizde 200 bin işgal askeri vardı. Dolayısıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu Kurtuluş Savaşı açısından da önemli bir dönüm noktası olarak altın harflerle tarihimize geçti." dedi.

Altay, törenin sonunda katılanlara çocuklara götürülmesi için hediyeler dağıttı ve Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'a teşekkürlerini iletti.