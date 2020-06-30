Arjantin'de “casusluk” soruşturması kapsamında 22 kişi gözaltına alındı

BUENOS AIRES (AA) – Eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri döneminde, bazı gazeteci ve siyasiler hakkında "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski devlet görevlilerinin bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Arjantin basınında çıkan habere göre, aralarında Macri döneminde Devlet Başkanlığı Belge İşlem Sekreterliği görevini yürüten Susana Martinengo ve Federal İstihbarat Ajansı (AFI) Karşı İstihbarat Eski Başkanı Diego Dalmau Pereyra'nın da bulunduğu 22 kişi casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Federal Hakim Federico Villena'nın emriyle çıkarılan gözaltı kararında, "Ulusal ve yerel çapta varlık gösteren yasa dışı yapının büyüklüğü göz önüne alındığında, soruşturmadaki olaylara adı karışmış olan kişilerin ceza hukukunun uygulanmasından kaçmak için yeterli araç ve/veya bağlantılara sahiptirler." ifadesi yer aldı.

Gözaltına alınanlar arasında eski AFI görevlileri ve eski polisler ile eski devlet görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

– Casusluk Soruşturması

AFI Başkanı Cristina Caamano, Macri döneminde aralarında gazeteci ve siyasilerin bulunduğu yaklaşık 90 kişinin yasa dışı dinlendiği ve elektronik postalarının takip edildiği iddiasıyla Macri ve eski AFI yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve casusluk soruşturması mayıs sonunda başlamıştı.

Macri döneminde hakkında birçok yolsuzluk davası açılan eski Devlet Başkanı Cristine Kirchner ve Macri döneminden bu yana Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi görevini yürüten Horacio Rodriguez Larreta ise casusluk soruşturması davasında şikayetçi olarak yer almıştı.

Neoliberal politikalarıyla bilinen Macri, 2015-2019 yıllarında Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.