Arjantin'de polis karantinaya uymayanları kovaladı

BUENOS AIRES (AA) – Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınına karşı karantina ilan edilen Arjantin'de, beyaz tulumlu maskeli güvenlik güçleri, karantinaya uymayıp dışarı çıkan kişileri kovaladı.

Arjantin basınında çıkan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, ülkenin kuzeyindeki Jujuy eyaletinin başkenti San Salvador de Jujuy kentindeki San Martin Parkı'nda, Kovid-19 protokollerini uygulamak için koruyucu giysi ve maske takan güvenlik güçlerinin, karantinayı delerek parka eğlenmeye gelen kişileri kovaladığı görüldü.

Polis ile karantinayı delen grup arasındaki kovalamacanın, güvenlik güçlerinin bu kişilerden evlerine dönmesini ve ihtiyaç harici dışarı çıkmamasını istemesi ve grubun buna karşı çıkmasıyla başladığı, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada, Arjantin genelinde 300'den fazla kişi karantinaya uymadığı için gözaltına alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kovid-19 salgınının önüne geçmek için 20 Mart'tan 31 Mart'a kadar ülke çapında karantina ilan etmiş ve halkın yalnızca temel ihtiyaçları halinde evden çıkabileceğini açıklamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 4 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 virüsü şu ana kadar 158 kişide görüldü.