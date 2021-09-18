Arjantin’de siyasi kriz sonrası kabinede deprem: 5 bakan değişti

Arjantin’de 12 Eylül’de düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesinin ardından başlayan kriz sonrası Dışişleri, Eğitim, Tarım, Ulusal Güvenlik, Bilim ve Teknoloji Bakanları değişti.

Sozcu.com.tr

Arjantin’de parlamento ön seçimlerinde iktidarın aldığı ağır yenilginin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez kabinede değişikliğe gitti.

Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero Dışişleri Bakanlığı’na, Julian Dominguez Tarım Bakanlığı’na, Anibal Fernandez Güvenlik Bakanlığı’na, Juan Perzyck Eğitim Bakanlığı’na ve Daniel Filmus ise Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın başına getirildi. Cafiero’dan boşalan Bakanlar Kurulu Başkanlığı’na ise Juan Manzur atandı.

Yeni bakanların Pazartesi günü yemin etmesi bekleniyor.

İKTİDAR YÜZDE 31’DE KALDI



Ülkede geçtiğimiz pazar günü yapılan parlamento ön seçimlerinde muhalefetin oluşturduğu ittifak, ülke genelinde hükümete yakın partilerin oluşturduğu Frente de Todos (Herkesin Cephesi) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı. İktidar kanadı, ülke genelinde oyların yalnızca yüzde 31’ini alabilmişti. Ön seçimlerde ağır alınan ağır yenilginin ardından İçişleri Bakanı Wado de Pedro dahil 5 bakan istifa kararı almış, hükümette siyasi kriz baş göstermişti.

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