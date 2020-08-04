Arjantin'den Lübnan'a taziye mesajı

BUENOS AIRES (AA) – Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arjantin hükümeti Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Lübnan hükümeti ve halkına içten başsağlığı diler. Arjantin, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini temenni eder ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade eder." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Arjantin'in Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlama nedeniyle ciddi zarar gördüğü, ancak büyükelçilik çalışanlarından ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.