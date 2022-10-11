Arkadaşını tüfekle vuran çocuk tutuklandı

Evin müştemilatında tüfekle oynarken kazara tetiğe basınca vurduğu arkadaşlardan Cumali Pekdemir’in (15) ölümüne, M.K.’nin (15) de yaralanmasına neden olan 15 yaşındaki M.F.A. tutuklandı.
M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken bisiklet tamir ettikleri sırada, tüfekle oynamaya başladı.
M.F.A.’nın, iddiaya göre, akşam 10 sıralarında kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.’nin koluna; Cumali Pekdemir’in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi; yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K.’nin tedavisi sürerken, Cumali Pekdemir’in cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Gözaltına alınan M.F.A. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)