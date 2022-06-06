Arkadaşının uyarısına kulak asmadı ölüme böyle gitti

Bursa’da serinlemek için gölete giren Sinan Güler, boğuldu. Güleri suya girmeden önce cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşının, Burada kimse yüzme bilmiyor. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor dediği görüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi’nde dün gölet yakınında 3 arkadaşıyla birlikte alkol alan Sinan Güler, bir süre sonra suya gireceğini söyleyip, elbiselerini çıkarmaya başladı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir arkadaşı, Gülere, “Oğlum gelsene buraya. Manyak mısın sen? Burada kimse yüzme bilmiyor. Buraya gel. Hey Allahım ya Rabbim. Oğlum gelsene buraya. Bu kafayı yemiş. Laf da dinlemiyor” dedi.

Ancak Sinan Güler, arkadaşının uyarısına rağmen, suya girip yüzmeye başladı. Sinan Güler, bir süre sonra suya batıp, gözden kayboldu. Arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla Sinan Gülerin cansız bedeni bulunup, sudan çıkarıldı. Sinan Güler’in cenazesi, Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)

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