Arkadaşları mezun oldu, Gülistan Doku’dan haber yok! Törende gerginlik

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2’nci sınıf öğrencisiyken kaybolan ve 888 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun sınıf arkadaşları mezun oldu. Mezuniyet törenine katılan ablası Aygül Doku, “Gülistan burada olsaydı o da kepini atıp mezun olacaktı ama Gülistan’ın geleceğini, gençliğini ve hayallerini çaldılar. Ben ona söz vermiştim. Mezuniyet törenine mavi giyip gelecektim ama Gülistan 888 gündür karanlıkta” dedi.

Tunceli’de, Munzur Üniversitesi’nin 2021-2022 akademik yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Yapılan törenle, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve 888 gündür kendisinden haber alınamayan Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun arkadaşları da mezun oldu.

Mezuniyet törenine gelen ablası Aygül Doku, kardeşinin fotoğrafıyla sahneye çıktı. Daha sonra söz almak istedi fakat yönetim tarafından izin verilmedi. Abla Doku’nun ısrarı üzerine üniversitenin güvenlik görevlileri Aygül Doku’yu sahneden indirdi.

Gülistan Doku’nun arkadaşlarıyla birlikte ablası Aygül Doku sahneye çıkmak isterken kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Aygül Doku fenalaştı. Daha sonra sahneye çıkan Gülistan’ın ablası ve arkadaşları sık sık ‘Gülistan Doku nerede?’ sloganları attı.

“GÜLİSTAN DA KEPİNİ ATIP MEZUN OLACAKTI”

Kardeşi kayıp olmasaydı arkadaşlarıyla beraber cübbe giyip mezun olacağını söyleyen Aygül Doku, “Bırakmadım Gülistan seni. Seni karanlıkta bırakmayacağım. Bugün Gülistan da diplomasını alacaktı. Bana dedi ki; o gün ikimiz mavi elbise giyelim. Öyle çok severim ki maviyi. Gülistan diplomasını almaya gelemedi. Bırakmadılar diplomasını alsın. Onu 888 gündür karanlıkta bırakıyorlar. Ben diplomasını almaya geldim. Benim ciğerim yanıyor. 888 gündür sabahları uyandıramadığım kardeşimi Gülistan’ımı kaybettim. Gülistan da bu cübbeyi giyecekti. Gülistan da kepini kaldıracaktı, Gülistan’ın öğrencileri olacaktı. 888 gündür Gülistan’ın hayallerini, gençliğini ve geleceğini çaldılar. Gülistan’a söz verdik; o gün mavi giyecektik ve diplomayı beraber alacaktık” dedi. (DHA)