Arkadaşlarıyla sohbet ederken camdan düştü

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Elif K., arkadaşlarıyla cam kenarında sohbet ederken henüz bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek aşağı düştü.

Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yatan Elif K.’nin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kız yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan o düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.