Arkadaşlık istediğini reddeden kadını sırtından bıçakladı

Aksaray’da bir süre önce Ahmet Y.’nin (41) iş yerinde çalışmaya başlayan yabancı uyruklu Zolaika R. (45), iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı.

TAKİP VE TACİZLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Ahmet Y., işten ayrılan kadının peşini bırakmadı. Sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam eden Ahmet Y., dün gece dışarı çıkan Zolaika R.’yi zorla arabaya bindirmek istedi.

Kadının araca binmeyi reddedip kaçmaya başlaması üzerine elindeki bıçakla araçtan inen Ahmet Y., kadının peşinden koşmaya başladı. Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kanlar içinde yere yığılan kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şahsı kaçtığı araçla yakaladı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.