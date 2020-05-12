Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'dan TVF'nin kararına destek

İZMİR (AA) – Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesini desteklediklerini bildirdi.

Hoag, yaptığı açıklamada, TVF'nin play-off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Kulüp olarak her zaman oyuncuların ve personelin sağlığına dikkat ettiklerini bildiren Hoag, şunları kaydetti:

"Bu bir spor kulübü için çok değerli bir prensiptir ve ben de teknik heyetin bir üyesi olarak aynı değerleri taşıyorum. Voleybol faaliyetlerimize devam etmeyerek tüm sporcular, çalışanlar ve aileleri olarak bu salgına son verme çabalarının bir parçası olacağımız ve bu sürece katkıda bulunacağımız için mutluyum."