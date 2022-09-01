Arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Rüşvet ağı iddiasıyla gündeme oturan Mine Tozlu Sineren, SÖZCÜ’ye konuştu. Korkmaz Karaca’nın istifasını beklediğini söyleyen Sineren, Cumhurbaşkanı’na her şeyi anlatmak istediğini ama önünün kesildiğini söyledi. “Sistem böyle” dedi.

Fırat FISTIK

Sedat Peker‘in Twitter hesabından duyurduğu rüşvet iddiasının ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve ağabeyi olan SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren yer almıştı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini öne süren Peker, burada danışmanlık adı altında 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu, Twitter hesabından Mine Tozlu Sineren’in açıklamalarıyla ilgili dün akşam açıklama yapmış ve Sineren ile görüştüğünü kabul etmişti. Erzurum’da bulunduğu esnada Sineren’in kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Taşkesenlioğlu “İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim” demişti.

ARACI DEDİĞİ KARDEŞİ

Mine Tozlu Sineren ise Taşkesenlioğlu’nun bu açıklamasının ardından SÖZCÜ’ye konuştu, şunları anlattı: “Önemli olan benimle görüştüğünün doğru olduğu. SPK ile ilgili bir konuyu görüşmek için Erzurum’a çağrılıyorum. Oraya gidiyorum, kendisiyle görüşüyorum. ‘Ben abime ileteceğim’ diyor. Önemli olan neden Erzurum’da görüşüyorum ben? Beni neden oraya çağrıyorlar? SPK ile ilgili, sadece bunu söylemek için beni oraya mı çağırdılar, bu mantıklı geliyor mu? Bir danışman görüşme öncesi konu ne diye sorar. Görüşmenin nedenini duyuyor ve Erzurum’a çağırıyorsunuz. Söyledikleri doğru değil. Benim ne işim var Erzurum’da. Ben orada Ali Fuat Bey’le görüşeceğimi zannettim. Sonrasında bana Ali Fuat bey diyor ki; keşke aracılarla gelmeseydin. Açıklamada da ‘Mine aracılarla geldi’ diyor. Aracılar dediği kendi kız kardeşi. Dar alanda kısa paslaşma gibi.”

ŞİMDİ BAN SUÇLANDI

“Çok kez SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’ndan randevu istedim. Beni ısrarla rüşvet ağına yönlendirdiler. Zehra Hanım’ın kocası (Gözaltına alınan THK eski Rektörü Prof. Ünsal Ban) bana ulaştı ve her şeyi anlattı. Bu zamana kadar zaten SPK ile davalığım. Suç duyurusundan önce davalığım. Ünsal Bey geliyor bana, ‘Ali Fuat sana çok zarar verdi’ diyor, neler yaptığını anlatıyor. Tek suçum, yani işimin olmamasının nedeni Zehra Taşkesenlioğlu üzerinden ulaşmaya çalışmammış. Ali Fuat Bey 1,5 senedir görüşmüyorum, ben kardeşimle görüşmüyorum diyor. Ama şirketimize cezaları verirken 2 sene öncesiydi, görüşüyordunuz. O dönemde Zehra Hanım kocasıyla beraber hareket ediyor, kardeşine karşı. Ama şimdi de Ünsal Ban suçlanıyor.”

SİSTEM BÖYLE İŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu ile irtibata geçmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu bu aşamada devreye girdi. Cumhurbaşkanı’na ulaşmaktı amacım. Ona bunları anlatacaktım. 150 milyon euro kaynak getirmek istiyordum, önü kesiliyor dedim. Korkmaz Karaca, Serkan Taranoğlu neden istifa etti? Korkmaz ile görüşmemiştim ama ortada olduğunu biliyorum. Serkan Taranoğlu ile yüz yüze görüştüm. ‘Cumhurbaşkanı ile görüştürün beni’ dedim. Ama sonra milyon liralık kaynak getireceksin bu parayı niye veremiyorsun diye para istedi. Vermeyince de diyalog kesildi. Sistem böyle işliyor.”

BU İŞİN PARÇASI

“400 tane borsa patronu var ve herkes olaydan haberdar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu rüşvet ağından haberi olmadığını düşünüyorum. Korkmaz Karaca’nın arkasının geleceğini bildiği için çoktan istifa etmesi gerekiyordu, bu yüzden istifa etti. Bekliyordum bunu. Açıklamasını da gördüm. Sedat Peker söyledi istifa etmedi de millet sosyal medyadan iftira attığı için mi istifa etti? Ben onların sandıkları kadar akılsız değilim. Bu işin parçası olduğunu biliyorum.”

ORAKCI’YA RÜŞVET

Sineren’in eski Başbakan Binali Yıldırım‘ın eski danışmanı Salih Orakcı ile ilişkisi de tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada Sineren’in, Orakcı’ya rüşvet verdiği iddia edilmişti. Sineren bu iddiayı reddediyor. İşin hallolması için Salih Orakcı ile ortak şirket kurduklarını belirten Sineren “O para kar avansı olarak verildi, işi yapamayınca ben ortaklığımı bitirdim ve paraları geri istedim. Kar avansıydı yani ama geri alamadım. Bunun için dava açtım” diye konuştu.

8 AY BEKLETİLDİ

Şu anda SPK içinde işi bilen kimsenin olmadığını savunan Sineren şöyle konuştu: SPK’da Vahdettin Bey de vardı örneğin, hiç böyle bir şey yaşamadım. Oturup konuşabiliyorduk. SPK’da şu anda SPK’yı bilen tek bir kişi yok. Hepsi yeni mezun olmuş, kendine güveni olmayan, rekabete girmeye cesaret edemeyen kişiler. Uzmana diyorlar ki raporu şöyle şöyle yaz, uzman da bize ‘Üstten engelleniyor’ diyor. Açıkça bunu söyleyebiliyorlar. Hangi şirketin sermaye arttırımı 8 ay bekletildi? Ama göreceksiniz, yine sermaye arttırımı yapacağım. Ne diyecekler, Mine Tozlu eski başkanımıza bunu yaptı diye ret mi edecekler? Küçük yatırımcı ayağa kalkar.