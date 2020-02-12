Arkasspor 3-0 United Volleys | Erkekler CEV Kupası

Erkekler CEV Kupası 8’li Final turu ikinci maçında Arkasspor, İzmir’de konuk ettiği Alman ekibi United Volleys’i 25-21, 25-20 ve 25-22’lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.
Mavi-beyazlılar Almanya’daki ilk maçı ise 3-2 kazanmıştı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Vlatko Ristovski, Dominik Biegajlo
ARKASSPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis, Yiğit, Matic, Bravo, Caner, Mirza, Muhammet
UNITED VOLLEYS: Smith, Krick, Mrdak, Yanagida, Sol, Valkiers, Toman, Schöps, Henning
SETLER: 25-21, 25-20, 25-22
SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)