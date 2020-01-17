GENÇ ARKEOLOG, GAZİANTEP'TEKİ ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ'NDE GÖREVLİYDİ. İDDİAYA GÖRE MÜDÜRÜNÜN BASKI VE MOBİNGİNE UĞRAYINCA DAYANAMADI. KENDİNİ 8. KATTAN BOŞLUĞA BIRAKTI. AİLESİ "KIZIMIZI O BASKI ÖLÜME GÖTÜRDÜ" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Arkeolog Merve’yi mobing mi ölüme götürdü?