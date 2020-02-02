Arkeolojik ve doğal sit alanlarına maden arama izni

Arkeolojik sit, doğal koruma alanları, tabiat parkları, ormanlık alanları sınırları içerisinde barındıran 330 maden sahasının ihalesi için geri sayım başladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün duyurusunu yaptığı ihaleler 19-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak ihaleye çıkılacak alanların bazılarının 1. ve 2. derece sit bölgelerinde olması dikkat çekti.

Bu alanlarda yapılacak aramalar için ilgili koruma kurullarından izin alınması gerektiği hatırlatılan ihale ilanlarında, 26 farklı alanda 25 bin 762 hektar ile Afyon birinci sırada yer alıyor. Onu Antalya ve Osmaniye 18 bin hektar ile takip ederken, 16 bin hektar ile Denizli ve Adana üçüncü sırada yer alıyor.

SİT ALANLARI VAR

Afyon için yapılan ihale duyuruları içerisinde bir alanda 1. derece arkeolojik sit kapsamındaki Göynüş vadisindeki Aslantaş mağarası ile 4 farklı alan içerisinde ikinci derece doğal koruma alanı ve koruma altındaki gölet bulunuyor.

Geçen Aralık ayında Cumhurbaşkanı kararı ile “kesin korunacak hassas alan, doğal sit” kapsamına alınan Denizli ili Çameli İlçesinde bulunan Kusuru Gölü’de maden arama sınırı içerisinde yer alıyor.

Yapılan duyuruya göre Niğde kızılca-kıvrımak höyüğü, Aydın Çine Tepecik Höyüğü, Antalya’da bin 500 hektar alan içinde 1.derece Arkeolojik sit, Adana’da 2 bin hektarlık içinde Tabiat Parkı da maden arama sınırları içerisinde yer alıyor.

KİMİ MERMER, KİMİ KUVARS ARAYACAK

Belirlenen arama alanlarında, aranacak madenlerin büyük bölümünü dördüncü grup madenler olarak sınıflandırılan; grafit, kükürt, flüorit, kriyolit, zımpara taşı, korundum, diyasporit, kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, feldispat grubu mineraller oluşturdu. İkinci sırada ise ikinci grup madenleri olarak sınıflandırılan; kalker, granit, andezit, bazalt, mermer, traverten, oniks mermeri, granit gibi blok üretilen taşların çıkarılacağı belirtildi.