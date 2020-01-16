Armağan Çağlayan: Kanal İstanbul’u yapmayın CHP’lilerin arsası ellerinde kalsın!

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP’lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını iddia etti. Özkan, bu bilgiye nereden ulaştığını, arsa aldığını iddia ettiği isimleri ise açıklamadı. Yapılan bu açıklamayı sosyal medya hesabına taşıyan Armağan Çağlayan esprili bir yorumda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı esprili paylaşımlarla eleştirilerde de bulunan Armağan Çağlayan, Twitter hesabından Kanal İstanbul hakkında benzer bir paylaşımda bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalarla ilgili bir haberi sosyal medya hesabından paylaşan Çağlayan, “Ben olsam yapmam Kanal İstanbul’u arsalar ellerinde kalır! Bak bir daha alıyorlar mı?” satırlarıyla hem eleştirisini yaptı hem de Özkan’ın bu açıklamasını tiye aldı. Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın Başakşehir’de 100 bin lira sermayeli şirket kurup 1.5 ay kadar sonra Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın aldığını ise SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.