Armand Duplantis, Sergey Bubka’nın 26 yıllık dünya rekorunu kırdı!

ABD doğumlu İsveçli sırıkla yüksek atlamacı Armand Duplantis tarihin en iyi derecesine imza attı. Diamond League’in Roma ayağında yarışan 20 yaşındaki genç yıldız, 6.15 metreyi ikinci hakkında geçmeyi başardı ve Sergey Bubka’nın 1994’ten beri kırılamayan 6.14 metrelik açık hava dünya rekorunu kırdı.

İkinci hakkında rahat bir şekilde barı geçmeyi başaran Duplantis, buna rağmen rekoru geliştirmeyi denemedi. Roma Olimpiyat Stadı’nda seyircisiz bir şekilde düzenlenen etkinlikte altın madalyanın sahibi olan Duplantis rekorla ilgili olarak “Kafa karışıklıkları vardı zira sırıkla yüksek atlama, açık hava ve salonda tek bir rekoru olan tek branş. Kafa karışıklıklarına nokta koymak için 6.15 ilee açık hava rekorunu da kırmak istiyordum. Şimdi hem açık havada hem de salonda en iyi derecelere sahibim” diye konuştu.

Bilindiği üzere diğer branşlarda dünya rekorları açık havada ve salonda ayrı ayrı değerlendiriliyor. Geçen sene Doha’da gümüş madalya kazanan Duplantis, bu yıl şubat ayında Polonya’nın Torun kentinde salonda 6.17 atlamış, aynı ay içinde bu kez Glasgow, İskoçya’da 6.18 ile rekorunu bir santimetre geliştirmişti.

Buna rağmen Sergey Bubka’nın 1994’te İtalya’nın Torino kentine bağlı Sestriere bölgesinde elde ettiği 6.14’lük derece, açık havada 26 yıldır kırılamıyordu. Katıldığı son 15 yarışmadan da galibiyetle ayrılan Duplantis böylece, dediği gibi, karışıklıklara son verdi ve Bubka’nın derecesini de tarihe gömmüş oldu.

ABD’de doğan ve Louisiana’daki evlerinin bahçesindeki sırık çukurunda çocukluğundan beri antrenmanlar yapan Duplantis, henüz 17 yaşında 5.90 metreyi geçmeyi başarmıştı. Henüz kariyerinin çok başında olan Duplantis’in dünya rekorunu hangi noktaya taşıyacağı şimdiden heyecan verici bir merak konusu.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N

— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020