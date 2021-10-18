Armin Laschet hezimetin sorumluluğunu üstlendi

Almanya’da geçen ay yapılan seçimlerde Merkel’in yerine CDU’nun başına geçen ve büyük oy kaybeden Armin Laschet katıldığı bir etkinlikte bütün sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

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Almanya’da geçen ay yapılan seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşayan Alman CDU/CSU ittifakının lideri Armin Laschet katıldığı Genç Hıristiyan Demokratlar konferansında açıklama yaptı.

Almanya’yı 2005’ten beri yöneten Angela Merkel’in 16 yıllık liderliğini devam ettiremeyen 60 yaşındaki Laschet, bu başarısızlığın bütün sorumluluğunu aldığını açıkladı. Daha önce CDU’nun liderliğinden istifa edeceğini söyleyen Laschet, “Başbakan adayı ve parti lideri olarak bu sonuçların bütün sorumluluğu benimdir” dedi.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti North Rhine-Westphalia bölgesinin başkanı olduğu görevinden de ayrılacağını söyledi.

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