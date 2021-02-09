Armtek, yerli ürünlerle elektromekanik sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) – Armtek Elektrik, elektrik enerjisinin üretilmesinden son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan süreçte, her aşamada kullanılan yüksek teknoloji ürünleriyle pazardaki dışa bağımlılığı azaltmayı ve global oyuncu olmayı hedefliyor.

Armtek Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Koloğlu Holding bünyesinde 2018 yılında üretime başlayan şirket, global oyuncuların yer aldığı elektromekanik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyüme ile sektörün lideri olma yolunda hızla ilerliyor.

Stratejik önemde tamamlanan ve devam eden pek çok proje ile Türkiye'nin 16 farklı elektrik dağıtım şirketi ve paydaşına kesintisiz hizmet veren Armtek, yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor.

Ürünlerini Irak'tan Kazakistan'a, Ukrayna'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya ihraç eden Armtek, şu anda toplam cirosunun yüzde 20'sini ihracattan elde ediyor.

– "Salgına rağmen yatırımlarımızı sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Armtek Genel Müdürü Cemal Sadıki, yüksek teknoloji ürünlerinin yer aldığı elektromekanik sektöründe yüzde 70-80 oranında yerliliğe ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Armtek olarak elektriğin üretim, iletim ve dağıtımındaki sürecin her noktasında varız. Şalt cihazları olarak tanımlanan orta gerilim ayırıcı/kesici, ölçü trafoları ve beton köşk trafo merkezleri üretiyoruz. Bu ürünler, elektrik şebekesine zarar verebilecek aşırı akımları ve yükleri zamanında keserek şebekeye ve insana zarar vermesini engelleyen yüksek teknoloji içeren cihazlar. Tasarım, teknoloji ve IT odaklı üretim felsefesinin birleştiği stratejik bir pazarda yeni yatırımlarla ve gelişmiş ürünlerle sürekli büyüyerek yerli üretim ve milli teknolojiyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz."

2018'den itibaren 10 milyon avrodan fazla yatırım yaptıklarını ve salgına rağmen yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran Sadıki, Ankara Temelli ve Kahramankazan'daki toplamda 25 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarında üretime devam ettiklerini bildirdi.

– "GES ve RES yatırımlarını ürünlerimizle desteklemeyi hedefliyoruz"

Sadıki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürün tasarımı, geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını kendi bünyemizde odaklı bir şekilde Armtek'in sağlam geleceğini inşa edecek çoğunluğu genç mühendislerle ve teknik bir kadro ile gerçekleştiriyoruz. Şirketimizi sürdürülebilir bir geleceğe hazırlarken, hem istihdam yaratıyoruz hem de bir okul görevi görüyoruz.

Bugün yurt genelinde 16 farklı elektrik dağıtım şirketinde ürünlerimiz kullanılıyor. Ülkemizin bir diğer önemli kuruluşu TEİAŞ için yüksek teknoloji ürünü Vakumlu Kesiciler'le Metal Clad şalt cihazları üretiyoruz. Organize sanayi bölgelerinde de varız."

Gelecek yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışa paralel olarak bu sektörleri de mercek altına aldıklarını belirten Sadıki, "Gelecek 5 yıl içinde GES ve RES yatırımlarında ciddi bir artış bekleniyor. Bu yatırımları ürünlerimizle desteklemeyi hedefliyoruz. Kardeş kuruluşumuz Solarkol ile iş birliği halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sadıki, gelecek yıllarda cirolarındaki ihracat gelirini yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, Irak, Ukrayna, Türk Cumhuriyetler başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, son olarak Güney Amerika pazarına açıldıkların ve ihracat pazarlarına yenilerini eklemeye devam edeceklerini bildirdi.