Arnavutköy’de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı

Olay, Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, marketin giriş kapısı yerinden söküldü ve ön camlar kırıldı.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekât polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)