Arnavutköy’de fabrikada yangın… Çatıda mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Arnavutköy’de bulunan 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle işçiler çatıda mahsur kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Yayınlanma: 14:02 – 24 Eylül 2022 Güncellenme:

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 5 katlı ayakkabı fabrikasında çıktı.

Fabrikanın bodrum katında başlayan yangında içeriye yoğun duman kapladı. Çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çatıda mahsur kalanlar kurtarılırken söndürme çalışmaları ise sürüyor. (DHA)

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