Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Arnavutköy'de bir kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Hamit Kaplan Sokağı'nda kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü, iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.