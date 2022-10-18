Arnavutköy’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için zamanla yarıştı.

Kaza, saat 23.00’de Arnavutköy çevre yolunda meydana geldi. Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nden Sultangazi yönüne doğru seyreden otomobil karşı yöne geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobilde sürücülerin de dahil olduğu toplam 8 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Kazada yaralı olarak araçlardan çıkarılan 8 kişi Arnavutköy Devlet Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

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