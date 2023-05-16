58.7 F
Los Angeles
16 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemArnavutköy’e şehit ateşi düştü 

Arnavutköy’e şehit ateşi düştü 

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan’ın, Fatih Mahallesi’nde bulunan evi Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin evinin bulunduğu sokakta askerler nöbet tutarken bir ambulansta acil durum için hazır bekletiliyor. Şehit Özcan İlhan’ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın cenazesi, yarın Selimiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,484BeğenenlerBeğen
16,162TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,686TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States