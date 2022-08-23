Arsa işgaline karşı 34 yıldır süren mücadele

Üsküdar Yavuztürk’te Kıyım ailesine ait arsa 34 yıldır işgal altında ve tüm mahkeme kararlarına rağmen Üsküdar Belediyesi buraya hukuksuz yapılan binaları yıkmıyor.

Salim ve Hamide Kıyım, 1977’de İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde 1664 ada 1 parselden 638 metrekare yer aldı. Ancak Kıyım ailesine ait taşınmaz 1988 yılında kooperatiflerce işgal edildi. 1988 yılından itibaren ise S.S. Rastkent Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Kayıkent Konut Yapı Kooperatifi bu alanda inşaata başladı. O tarihten bu yana 34 yıldır da Kıyım ailesinin hukuk mücadelesi sürüyor.

Mahkeme kararlarıyla kooperatifin mevcut parselde inşa ettiği blokların yıkılmasına hükmedilirken, en son kooperatiflerin yaptığı itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. Yıkım kararları verildi ama bu kararlar yıllardır Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanmadı.

Yıkım kararlarının uygulanmamasının ardından Faruk Kıyım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hakkında da şikayetçi oldu. Türkmen ve ilgili belediye yetkilileri hakkında yıkım kararı alınan ruhsatsız binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçundan 6’şar aydan 2’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava hâlâ sürüyor.

ARSA İŞGAL ALTINDA

Baba Salim Kıyım’ın 2016’da hayatını kaybetmesinden bugüne hukuk mücadelesini sürdüren Faruk Kıyım, şunları söyledi:

“Gerek mahkeme kararları gerekse İçişleri Bakanlığı‘ndan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kadar tüm haklılığımız aşikârdır. Benim annem Hamide Kıyım’ın 25 yaşında almış olduğu T.C. tapulu arsası 1988 yılından bu zaman işgal ve tecavüz altındadır.

Bugün annem 72 yaşında ve vergisini verdiği taşınmaz arsaya ne zaman oturacak belli değil. Babam Salim Kıyım bugünleri göremedi.

Etinden dişinden tırnağından artırarak alın teriyle aldığı arsasını, bari 72 yaşındaki annem Hamide Kıyım görsün. Tüm mücadelem bunun için.”

“Hiç bir hukuki statüsü bulunmayan bu çeteleşmiş yapıları kim koruyor?” diye soran Kıyım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i işaret etti:

“Bugün üzülerek seyrediyorum ki; Güngören Tozkoparan ve Beykoz Tokatköy ve geçtiğimiz senelerde Üsküdar Kirazlıtepe sakinlerinin evleri bir çırpıda yıkan iktidar belediyeleri tüm mahkeme kararları ile mülkiyet hakkımız olan ve 34 senedir mücadelesini verdiğimiz taşınmaz arsamız üzerindeki kaçak ve ruhsatsız inşaatlar neden yıkılıp hak sahiplerine teslim edilmemektedir.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer görevliler mülkiyet hakkımız olan taşınmaz arsamızı kimleri koruyarak peşkeş çekmektedir?”

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