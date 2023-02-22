Arsen Zakharyan’dan Galatasaray açıklaması! Görüşmeler farklı boyut kazandı

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Samuel Adekugbe transferleriyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılarda, şimdi ise transfer gündemininin ilk sırasında Dinamo Moskova’dan Arsen Zakharyan yer alıyor.

İŞTE ZAKHARYAN TEKLİFİ

Galatasaray transfer süresinin 5 Mart’ta uzatılmasından sonra, yaza bırakılan Arsen Zakharyan için yeniden atağa kalkma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için, Rus kulübüyle masaya oturacak.

15 milyon Euro çıkış maddesi için 8+4 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanan Cim-Bom’un en büyük kozu ise oyuncunun gelmek istemesi… Devre arasında özellikle Zaniolo transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, yine adı Chelsea’yle geçen Zakharyan’ı kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunmak istiyor

GALATASARAY’A 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan ve yine orta alanda farklı pozisyonlarda da forma giyen genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki yıl için planlanan Avrupa’daki iddialı kadro için de önemli bir adım olacak.

Takımıyla beraber Antalya’da kampta olan ve Galatasaray’ın kaldığı otele sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan genç oyuncu için yoğun bir trafik yaşanacak. Ligde lider durumda olan ve şampiyonluk için ciddi avantajı bulunan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe’yi kadrosuna katmıştı.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Arsen Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maçta oynadı. 19 yaşındaki on numara bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Arsen Zakharyan takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi. Rus oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. Arsen Zakharyan’ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 19 yaşındaki on numara, Rusya Milli Takımı’nda 6 maçta forma şansı buldu.

ZAKHARYAN’DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Zakharyan’ın Galatasaray’a transfer olmak istediğine ilişkin sözleri, Dinamo Moskova tarafından resmi olarak yalanlanmıştı. Şimdi ise Zakharyan’ın Rus basınına yaptığı açıklama gündeme geldi.

Bugün Championat’tan Andrey Pankov, Zakharyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede genç oyuncunun, “Kişisel nedenlerden kaynaklı kariyerime Galatasaray’da devam etme seçeneğini düşünmüyorum” dediği belirtildi.

ZAKHARYAN’DA FLAŞ GELİŞME

Dinamo Moskova’ya son olarak bonuslarla beraber 13 milyon Euro teklif eden ve bunu tıpkı Zaniolo’da olduğu gibi vadelere yaymayı hedefleyen Galatasaray, bu kez farklı bir engelle karşı karşıya kaldı. Ruslar, Türkiye’ye gitmemesi için Zakharyan’a büyük baskı yapıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın, genç oyuncunun ailesiyle anlaştığı iddia edildi, ardından Rus basını bu haberi yalanladı. Aslan beklemeye geçti.

Galatasaray ile Dinamo Moskova arasında Arsen Zakharyan pazarlıkları son sürat devam ediyor. Ancak bu kez işin içinde Rus kamuoyu da var ve genç oyuncuya Türkiye’ye gitmemesi konusunda büyük bir baskı kurulmuş durumda. Rus Milli Takımı’nın gelecekte büyük işler beklediği 19 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’e gitmesi durumunda geri adım atılacağına inanan Ruslar, Zakharyan’ın Galatasaray’la anlaştığına dair çıkan haberleri anında yalanlıyor. Özellikle dün oldukça ilginç gelişmeler yaşandı.

İngilizler “Tamam” dedi

Zakharyan ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandığı haberleri, İngiliz ve İtalyan medyasında son dakika gelişmesi olarak verildi. Sarı-Kırmızılı kulübün hem oyuncuyla hem oyuncunun ailesiyle hem de Dinamo Moskova ile el sıkıştığı öne sürüldü. Buna göre Galatasaray, tıpkı Zaniolo transferinde olduğu gibi Moskova temsilcisine uzun vadelere yayarak 13 milyon Euro’luk bonservis ödemesi yapacaktı.

Kardeşi de açıklama yaptı

Ancak saatler içerisinde Rus gazeteleri ve televizyonlarından bambaşka haberler gelmeye başladı. Arsen Zakharyan’ın, “Kariyerime Galatasaray’da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum” açıklamasını yaptığı, kardeşi David Zakharyan’ın ise “Yalnızca bir cümle söyleyebilirim, bu yüzde bin yalan” dediği ileri sürüldü. Ruslar’ın anlaşma iddialarını yalanladığı dakikalarda Galatasaray ile Dinamo Moskova arasında ise ödeme takvimi görüşülüyordu.

2 milyon Euro maaş

Ülkede, Dinamo Moskova’ya da bu transferin gerçekleşmemesi adına bir baskı kurulduğu ifade ediliyor. Arka planda tüm taraflarla prensip anlaşmasına varan Galatasaray cephesi ise şimdilik “Bekle ve gör” moduna geçti. Chelsea’nin de kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki futbolcudan ve kulübünden artık haber bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Zakharyan’a senelik 2 milyon Euro ödeneceği, kontratta 30 milyon Euro’luk bir çıkış maddesi yer alacağı da gelen haberler arasında.