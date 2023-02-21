Arsen Zakharyan’dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Samuel Adekugbe transferleriyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılarda, şimdi ise transfer gündemininin ilk sırasında Dinamo Moskova’dan Arsen Zakharyan yer alıyor.

İŞTE ZAKHARYAN TEKLİFİ

Galatasaray transfer süresinin 5 Mart’ta uzatılmasından sonra, yaza bırakılan Arsen Zakharyan için yeniden atağa kalkma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için, Rus kulübüyle masaya oturacak.

15 milyon Euro çıkış maddesi için 8+4 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanan Cim-Bom’un en büyük kozu ise oyuncunun gelmek istemesi… Devre arasında özellikle Zaniolo transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, yine adı Chelsea’yle geçen Zakharyan’ı kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunmak istiyor

GALATASARAY’A 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan ve yine orta alanda farklı pozisyonlarda da forma giyen genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki yıl için planlanan Avrupa’daki iddialı kadro için de önemli bir adım olacak.

Takımıyla beraber Antalya’da kampta olan ve Galatasaray’ın kaldığı otele sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan genç oyuncu için yoğun bir trafik yaşanacak. Ligde lider durumda olan ve şampiyonluk için ciddi avantajı bulunan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe’yi kadrosuna katmıştı.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Arsen Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maçta oynadı. 19 yaşındaki on numara bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Arsen Zakharyan takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi. Rus oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. Arsen Zakharyan’ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 19 yaşındaki on numara, Rusya Milli Takımı’nda 6 maçta forma şansı buldu.

ZAKHARYAN’DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Zakharyan’ın Galatasaray’a transfer olmak istediğine ilişkin sözleri, Dinamo Moskova tarafından resmi olarak yalanlanmıştı. Şimdi ise Zakharyan’ın Rus basınına yaptığı açıklama gündeme geldi.

Bugün Championat’tan Andrey Pankov, Zakharyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede genç oyuncunun, “Kişisel nedenlerden kaynaklı kariyerime Galatasaray’da devam etme seçeneğini düşünmüyorum” dediği belirtildi.