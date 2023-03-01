Arsen Zakharyan’ın babasından Galatasaray açıklaması

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, Dinamo Moskova’nın genç yıldızı Arsen Zakharyan için de temaslarını sürdürüyor. Fakat Arsen Zakharyan transferine babasının sergilediği duruşun engel olduğu ifade edilmekteydi. Konuya ilişkin açıklama geldi.

MILAN’DAN ZANIOLO’YA 50 MİLYON EURO

Galatasaray’a İtalyan piyangosu vurdu! Roma’dan koparamadığı Nicolo Zaniolo’yu Galatasaray’dan almak isteyen Milan, 35 milyon Euro’luk çıkış bedelini karşılamaya hazırlanıyor. Inter’in de radarındaki 23 yaşındaki yıldız, bu yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübe büyük bir kâr getirecek gibi görünüyor.

Zaniolo konusunda bir hayli ısrarcı olan Milan’ın radarında bir Galatasaraylı isim daha var. Cim Bom’un sezon başında Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira da Milan’ın çok istediği oyuncuların başında geliyor.

LUCAS TORREIRA İÇİN DE ISRARCILAR

Ara transfer döneminde de ciddi olarak Milan’la görüşen Torreira için, “Yazın görüşelim” cevabını veren ve Uruguaylı orta sahayı kalmaya ikna eden Sarı Kırmızılılar’ın, bu transferden 15 milyon Euro gibi bir beklentisi söz konusu.

Her iki transfer de planlandığı gibi gerçekleşirse, Galatasaray toplamda 50 milyon Euro’luk rekor bonservis geliriyle kadroya önemli takviyeler yapabilir. Yönetim şimdiden her iki yıldıza da alternatif isimler belirlemiş durumda.

GALATASARAY’DA GÜNDEM ZAKHARYAN

Galatasaray’ın Dinamo Moskova’nın yıldızı Arsen Zakharyan’a ilgisi devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yapan sarı kırmızılılar bu transferi çözmek için Zakharyan’ın ailesine de yoğun pres yapıyor.

BABASI ENGEL OLDU İDDİASI

Şu anda transferin önündeki en büyük engel olarak babası Norayr Zakharyan’ın öne çıktığı belirtiliyor. Genç yıldızın ailesi ve babası, etnik kökenleri nedeniyle Galatasaray opsiyonuna soğuk baktığı iddia ediliyordu. Sarı-Kırmızılılar ise bu konu ile ilgili soru işaretleri bulunan Zakharyan’ın babasını birçok önemli ismi devreye sokarak onu ikna etmeye ve bu sorunu çözmeye çalışıyor.

BABASINDAN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arsen Zakharyan’ın babası Norayr Zakharyan, gündeme gelen iddialar sonrası Rus basınına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun babası, kendi etkisiyle böyle bir durumun gerçekleştiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Sport-Express’e yaptığı açıklamada Norayr Zakharyan, “Arsen’in benim baskılarım yüzünden Galatasaray’a gitmeyi reddettiği iddiaları saçma. Doğal olarak böyle bir durum yok. Bu, bizim ortak kararımız. Türk kulübüne transfer seçeneği düşünülmedi bile. Bu konuyu neden sürekli gündeme getiriyorlar bilmiyorum. Arsen’i rahat bırakmalarını ve sakince futbol oynamasına izin vermelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Sport24’e de konuşan Norayr Zakharyan, “Bu gerçek değil. Bir kez daha tekrar ediyorum ki Arsen ve ben, yalnızca Avrupa’ya transfer seçeneklerini düşünüyoruz” dedi.