Arsenal ‘kabusun’ tarihini yazıyor! 1983’ten bu yana ilk kez…

Premier League ekiplerinden Arsenal, ligin 18. haftasında deplasmanda Everton’la 0-0 berabere kalırken müsabakanın ardından geride kalan haftada Londra ekibi puan durumunda 11. sırada yer aldı. Bu sonuç kaos içinde geçen sezonun bir kez daha tarihe geçmesine neden oldu. Arsenal, 1983’ten bu yana ilk defa Noel’de puan durumunun alt yarısında yer aldı. Arsene Wenger’in gidişinin ardından ilk sezonunda Unai Emery ile UEFA Avrupa Ligi’nde finale çıkmayı başardı ancak bu sezon işler kabus gibi gidiyor.

Tottenham Hotspur Chelsea maçında ırkçı tezahürat skandalı! Premier League`in 18. haftasında Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham`ı 2-0 yenerken maça damga vuran olaylar arasında ırkçılık da yer aldı. Tottenham tribünlerinde bazı taraftarlar Antonio Rüdiger`i hedef alarak ırkçı tezahüratlarda bulunup maymun sesleri çıkarınca tribünlere anons geçildi. İlgili Haberi Oku

1992’den bu yana en kötü serisini yakalayıp galip 7 maç boyunca galip gelemeyen Arsenal’da bu seri Unai Emery’nin sonunu getirdi. Emery’nin yardımcısı kulüp efsanesi Fredrik Ljungberg geçici olarak göreve gelirken galibiyetsiz seri 9 maça çıktı ve Arsenal taraftarı 1977’den bu yana en uzun galibiyetsiz seriyi yaşadı. Premier League’in 16. haftasında deplasmanda West Ham United’ı 3-1 yenen Arsenal kötü seriye bir şekilde son verse de kabus şimdilik geçmiş değil. Göreve gelen Mikel Arteta’nın performansı ise merak konusu. Arsenal’ın geride kalan bölüme bakarsak en azından Premier League başladığından bu yana en kötü sezonunu geçirdiği tartışmasız bir gerçek.

Mesut Özil, Granit Xhaka ve Pierre-Emerick Aubameyang’ın problemi ile genel olarak savunma krizinin nasıl çözüleceğini ve Londra ekibinin 2019-2020 sezonunu nasıl noktalayacağını zaman gösterecek.