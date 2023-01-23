Arsenal – Manchester United maçına Wout Weghorst damga vurdu! Sert eleştiriler

Premier Lig’in 20. haftasında lider Arsenal tek yenilgisini aldığı Manchester United’ı sahasında ağırladı. Arteta ve öğrencileri oldukça özgüvenli çıktıkları maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyordu. Erik ten Hag ise formda olan takımının güç seviyesini yukarıya çıkartmak için bu maçtan çıkartılacak 3 puanın önemine önceki günlerde vurgu yapmıştı.

Arsenal maça kalede Ramsdale, sağ bek Ben White, stoperler Saliba ve Gabriel, sol bekte de Zinchenko, önlerinde Odegaard, Thomas Partey ve Xhaka, en ileri uçta da Bukayo Saka, Martinelli ve son zamanlarda en formda isimlerden biri olan Nketiah 11’i ile başladı. ManU ise kalede De Gea, sağ bekte Wan-Bissaka, stoper bölgesinde Varane ile Martinez ikilisi, sol bekte Luke Shaw, önlerinde McTominay ve Eriksen, ileride Rashford, Bruno Fernandes ve Anthony, en ileri uçta da Wout Wehorst 11’i ile sahaya çıktı.

NKETIAH FARK YARATTI

Manchester United, 17. dakikada Marcus Rashford’ın golüyle öne geçti. Arsenal, 24. dakikada genç golcüsü Edward Nketiah ile eşitliği sağladı. 1-1 biten ilk yarının ardından Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka ile geriden gelip öne geçti. Manchester United, 59. dakikada Arjantinli stoperi Lisandro Martinez ile skora yeniden eşitliği getirdi. Arsenal, 90. dakikada Edward Nketiah’ın golüyle galibiyete ulaştı.

ARSENAL PUAN FARKINI KORUDU

Tottenham’ın ardından Manchester United’ı da mağlup eden lider Arsenal, puanını 50’ye yükseltti ve 1 maç eksiğine karşın takipçisi Manchester City ile puan farkını 5 olarak korudu. Son 2 maçından 1 puan çıkarabilen Manchester United, 39 puanda kaldı. Arsenal, gelecek hafta Everton’a konuk olacak. Manchester United ise Old Trafford’da Crystal Palace’ı ağırlayacak.

WEGHORST ELEŞTİRİSİ

Sezon başında Beşiktaş ‘ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, devre arasında Manchester United’ın yolunu tutmuştu. Bu transfer sebebiyle çokça eleştirilen yıldız oyuncu, Manchester United kariyerine de iyi başlayamadı. Arsenal maçına ilk 11’de başlayan Weghorst, 90 dakika sahada kalmasına rağmen gol pozisyonuna girmeyi başaramadı. Maç boyunca şutu olmayan Weghorst, defansif aksiyonlarda da yetersiz kaldı. İngiliz taraftarlar ise Weghorst’u hedefine aldı.

Hollandalı futbolcu için özellikle sosyal medyada Manchester United taraftarları oldukça sert ifadeler içeren mesajlar attılar.