Arsenal’da maskot Gunnersaurus işe döndü

Premier Lig’de seyircisiz maçlar nedeniyle için işine son verilen Arsenal’ın 27 yıllık maskotu Gunnersaurus yeniden işe alındı. Corona virüsü döneminde statlar boş kalınca Arsenal yönetimi tarafından işten çıkarılan Gunnersaurus’un dönüşünü ilk kutlayan isimlerden biri Mesut Özil oldu.

Arsenal’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, maskotun evine dönüşünü “Ait olduğun yere geri dönmene sevindim” sözleriyle tebrik ederken aynı zamanda maskotun işine son verildiğinde görevine iade edilmesi için maaşını cebinden ödemeye hazır olduğunu duyurmuştu.

İLGİLİ HABER Arsenal 27 yıllık maskotu Gunnersaurus`ın görevine son verdi!



Kulübün salgın döneminde kemer sıkma politikasına kurban edilen maskotun görevine son verilmesi taraftarlar arasında da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Gelen baskıların ardından maskot Gunnersaurus yeniden Emirates Stadı’ndaki yerini almış oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gunnersaurus Emirates Stadı’na dönüşünü müjdeledi.

Maskotun görevine son verildiği haberinin yayılmasından sonra İspanyol Sevilla kulübü başta olmak üzere bazı kulüpler sevimli maskotu kendi takımlarının maskotu olması için açık davet yapmıştı.

İLGİLİ HABER Arsenal sabah işçi kovdu, gece Partey`i 50 milyon Euro`ya transfer etti



Arsenal’ın ekim ayındaki kararına bir çok kesimden tepki gelmiş Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, maskota hayat veren personel Jerry Quy’a Arsenal takımında en büyük destek veren isimlerden biri olmuştu.

Happy to see you back where you belong #YaGunnersYa https://t.co/6vffAervHI

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 10, 2020