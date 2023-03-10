Arsenal’de Mikel Arteta, Süper Lig’in yıldız ismini transfer listesine aldı.

İngiltere Premier Ligi’nde Arsenal bu sezon bir başarı öyküsü yazıyor. Mikel Arteta yönetimindeki kırmızı – beyazlılar, oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, üç beraberlik ve üç mağlubiyet aldı.

Arsenal son 12 haftaya en yakın rakibi Manchester City’nin beş puan önünde giriyor. Avrupa Ligi’nde de mücadele eden Arsenal, son 16 turundaki ilk maçında deplasmanda Sporting CP ile 2-2 berabere kaldı.

REAL MADRID İDDİALARI

2019 yılında Arsenal’de göreve başlayan İspanyol çalıştırıcı, İngiliz ekibinde gösterdiği performansla kendisini ispat etti. 40 yaşındaki teknik adamın adı son günlerde Real Madrid ile anılmaya başlandı.

Bu sezon ligde Barcelona’nın gerisinde kalan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde ise yoluna devam ediyor. Geçen sezon hem ligi hem de Devler Ligi’ni kazanma başarısı gösteren İspanyol ekibinin Mikel Arteta’yı gelecek sezon göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

GALATASARAY’IN YILDIZINA TALİP OLDU

Arsenal bir yandan şampiyonluk müadelesi verirken, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. İngiliz devi Türkiye Süper Ligi’nden de bazı isimleri takip ediyor.

Tutto Mercato’da yer alan habere göre, Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey’u çok beğeniyor. İngiliz devinin, Sacha Boey için şimdiden girişimlere başladığı iddia edildi.

BİR İNGİLİZ DAHA TALİP OLDU

Sacha Boey’a Arsenal’in yanı sıra bir başka İngiliz ekibi daha talip oldu. Yeni sahipleri tarafından satın alındıktan sonra transfere büyük paralar harcayan Newcastle United da 21 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

İddialara göre sarı – kırmızılılar Sacha Boey’un transferine 20 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında izin verecek.

TAKIMDAN GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU

Geçen sezon sonunun ardından Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen ve tekliflerin değerlendirilmesi beklenen Galatasaray’da Boey’in mevkisine Leo Dubois’i de transfer etmişti.

Ancak takımda kalan ve Okan Buruk tarafından şans bulan Sacha Boey gösterdiği performansla kısa sürede beğenileri kazanarak ilk 11’in tartışılmaz isimlerinden biri oldu.

Sacha Boey bu sezon gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına adını yazdırdı. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde oynadığı 20 maçta iki asist yaparken, bir kez de Ziraat Türkiye Kupası’da görev yaptı.