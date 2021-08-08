Art arda meydana gelen kazalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Son günlerde art arda gelen trafik kazaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yaşanan trafik kazaları sonrası açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

“SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRMEKTE”

*Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim.

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