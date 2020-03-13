Arteta’nın corona virüsü testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılması ile birçok lig askıya alındı, birçok lig ise seyircisiz oynama kararı aldı. İngiltere ise Arsenal’in şok açıklamasıyla birlikte sallandı. Arsenal Kulübü, 37 yaşındaki teknik direktör Mikel Arteta’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, antrenmanların durdurulduğu ve Arteta’nın karantinaya alındığı yazıldı.

Mikel Arteta, kulüp internet sitesine yaptığı açıklamada bu durumun kendisi için hayal kırıklığı yarattığını vurgularken, “Kendimi kötü hissettim ve teste girdim. Corona virüsüne rastlandı. Bu durum hayal kırıklığı yarattı ama izin verildiği anda geri döneceğim” açıklamasını yaptı.

LEICESTER CITY’DE 3 OYUNCUNUN DA VİRÜSE YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İngiltere Premier Lig’in bir diğer ekibi Leicester City de koronavirüs şokunu yaşamış ve dün yapılan açıklamada 3 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig’in nasıl bir karar vereceği merak konusu…

Öte yandan Chelsea’nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi’nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu haberin ardından Chelsea takımı ve teknik heyetinin karantinaya alındığı öğrenildi.