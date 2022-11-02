‘Artık dayanamadım’ dedi, avukat kocasından şikayetçi oldu

Afyonkarahisar’da adliye personeli olan K.M. (31), kendisini darbettiğini iddia ettiği boşanma aşamasındaki avukat eşi M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin 3- 4 yıldır kendisine eziyet ettiğini ve bir çocuğunu düşürmesine neden olduğunu öne süren K.M., “Artık dayanamadım. Bir hukukçu gidip davada bir kadını savunuyor ama gece gelip beni dövüyor. Ne söyleyeyim? Hiçbir kadın susmasın” dedi.

Afyonkarahisar’da adliye personeli K.M., boşanma aşamasında olduğu avukat eşi M.M.’nin kendisine 3- 4 yıldır hem psikolojik hem de fiziksel olarak eziyet ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukatı Devrim Nur Kayabalı ile adliyeye gelen K.M., ‘işkence’, ‘kötü muamele’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eziyet’, ‘kasten yaralama’ ve ‘çocuk düşürtme’ suçlarından eşi M.M. hakkında şikayetçi oldu.

“ÇOK ÇİLELER ÇEKTİM”

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan K.M., “Hem fiziksel hem psikolojik olarak 3- 4 yıldır çok çileler çektim. Çok darbedildim, psikolojik ve fiziksel olarak çok yoruldum. Artık dayanamadım. Hiçbir kadın susmasın. Bir hukukçu gidip davada bir kadını savunuyor ama gece gelip beni dövüyor. Ne söyleyeyim? Hamilelik süreçlerimde falan çok darplarım oldu. Kendisine boşanma davasını açtım. 6 aylık bir bebeğim var, onun hamilelik sürecinde de çok olaylar yaşadım, çok şiddete maruz kaldım. Hiçbir kadın susmasın” dedi.

“KADES UYGULAMASI KURTARDI”

K.M.’nin avukatı Devrim Nur Kayabalı da “K.M. bize ulaştığı zaman gerçekten özellikle muhatabımızın bir meslektaş olmasından esef duyduk. Dosyayı incelediğimizde inanmak istemedik. Kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle uzun zamandır toplum olarak mücadele veriyoruz. Ve bunu önlemek için birçok girişimde bulunuyoruz. Tabii yasalarımız da devlet de aynı şekilde girişimlerde bulunuyor. K.M.’yi de kurtaran evinde darbedilirken, kardeşinin KADES uygulamasını kullanmasıdır. O uygulama olmasaydı, aile bilinci kazanılmasaydı, K.M. bu bilinçte olmasaydı, belki de şu anda biz Allah korusun bir kadın şiddetinden değil, cinayetinden bahsediyor olacaktık” diye konuştu.

“3 AYLIK BİR UZAKLAŞTIRMA KARARIMIZ MEVCUT”

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da davaya müdahil olmasını beklediklerini aktaran Devrim Nur Kayabalı, şunları kaydetti:

*Özellikle bir meslektaşımızın bunu yapıyor olmasından kesinlikle esef duyuyoruz. Koruma, uzaklaştırma kararı aldık.

*Suç duyurusunda bulunduk, boşanma ve diğer sair davalarımızı da ikame ettik. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Şu anda 3 aylık bir uzaklaştırma kararımız mevcut ancak K.M. şiddete uğradığında biz yanında değildik.

*Mevcut deliller elimize ulaştığında uzaklaştırma ve koruma talebimizin süresinin de uzatılması talebinde bulunduk, reddedileceğini düşünmüyoruz. Muhtemelen bu davalar devam ettiği müddetçe bu koruma ve uzaklaştırma taleplerinin de süresi uzayacak. DHA

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