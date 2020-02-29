Artık gün nedir? Şubat ayı bu sene neden 29 gün sürecek?

Şubat ayının sonu geldi ve birçok kişi tarafından kaç gün süreceği merak ediyor. Şubat ayı bu sene 29 gün sürecek. Şubat ayı 4 yılda bir bir gün daha uzun sürüyor. 29 Şubat’lı yıllar dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. İşte 2020’nin şubat ayı hakkında merak edilenler…

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat’ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya’nın Güneş çevresinde dönme süresinin , Güneş’in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi’nde uygulanmıştır.

ARTIK GÜN NASIL HESAPLANIR?

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4’e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400’e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400’e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.