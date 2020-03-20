‘Artık her şey olabilir kesinlikle giremezsiniz’

Sözcü Gazetesi Almanya Temsilcisi Ali Gülen (55) yüksek ateş, nefes darlığı, halsizlik, akciğerde tıkanıklık hissi nedeniyle gittiği doktordan, Corona virüsü şüphesiyle hastaneye gönderildi. 36 saat corona karantinasında kaldı. Gülen yaşadığı süreci kaleme aldı. Bugün yazı dizisi kaldığı yerden devam ediyor…

İnfluenza (grip) testinin negatif çıkmasından sonra dışarıda kapı önünde bekleyen yakınlarıma ve arkadaşlarıma, “İnfluenza negatif çıktı. Artık her şey olabilir. Virüs olabilir. Kesinlikle giremezsiniz” diye sert şekilde uyarı geldiğini sonradan öğreniyorum. Hatta rica eden bir yakınıma, “Zorlarsanız, kapıya resminizi asar, her yere giriş yasağı koydururuz” bile demişler. Test sonuçları bekleniyordu… Kapının önüne çoktan uyarı tabelaları asılmıştı. Biri Doktorlar Birliği’nin aranması ile ilgiliydi. Diğeri de, “Birbirinize 1 metreden fazla yaklaşmayın”dı. Ana girişin yanı sıra diğer bölümlerin önlerinde de bu uyarılar bulunuyordu. Biraz kendime gelebildiğim için dikkat ediyorum. Kullandıkları bir şeyi, bir daha asla kullanmıyorlar. Kendi çöpleri ayrı, sizinkiler ayrı. Özel korunaklı yeşil pelerinleri giyip işlerini yapıyorlar, sonra eldivenleri, pelerinleri yok ediyorlar.

KLİMA KAPANMAZ

Odadaki klimadan, “Soğuk üflüyor” diye şikayet edince, “Hayır onu asla kapatamayız. Odanın sağlıklı ortamı için” diyorlar. “Türkiye’de olsak, çıkıp oraya kağıt yapıştırır mıydık acaba?” diye düşünmedim de değil. Aynı nöbeti gün içinde iki kez daha geçiriyorum. Ateşim bir anda 39.4’e fırlıyor. Yine yanma, titreme, üşüme nöbetleri. Nefes darlığı. Baygınlık hissi, kusma hissi. “Buraya kadarmış” dedirtiyor. Aslında ateşim fırlamıyor. Hep 39- 39.5 civarında ama ateş düşürücülerle kendime gelebiliyorum. O da inse inse en fazla 38.1’e iniyor. Bu bile inanın çok rahatlatıyor.

Sürekli ilaçlar takılıyor, değiştiriliyor yine takılıyor, ölçümler yapılıyor, kan alınıyor. Bir süre sonra, bir hasta bakıcı geliyor ve “Odanız değişecek” diyor. Yatağımla alınıp, bu kez daha da korumalı, kameralı, penceresiz, her tarafı tavana kadar beyaz fayans kaplı, bir odaya götürülüyorum. Hasta bakıcı, “Bana sormayın, doktorun talimatı” diyor.

PERSONELE TAM GÜVEN

Ama nedense ölümü hiç düşünmüyorum. Canları pahasına, şahinler gibi Coronanın üzerine dalan bu personelin, beni ayakta tutacağına inancım pekişti. Onlar benim için artık daha kıymetli. Hepsine büyük hayranlık duyuyorum. Bu arada test sonuçları, iki kez erteleniyor. Önce 10.00’dan sonra, daha sonra 16.00’den sonra deniyor. Oda değişikliğini düşünüp “Kesin Corona çıktı. Yok yok, test sonucu yaklaşıyor” yorumu getiriyorum. Daha steril bu odaya da steril hasta bakıcı ve doktorlardan başka kimse giremiyor. Yeni odada, tuvalet ve duş sorunu yok. Her taraf fayans olduğu için bir yanda asma tuvalet, diğer yanda duş var. Zaten oda da daha çok banyoya benziyor. Pozitif düşünmeye devam ediyorum. Ateş düşürücüler etkisini gösterdiğinde de merak eden, eş- dost, akraba, aile fertlerime mesaj yazmaya çalışıyorum. Hastanede internet herkese ücretsiz. Arada haberleri de telefondan takip edebiliyorum.

VE MÜJDE: NEGATİF

Tabii sonuçlar yine gelmiyor… Hastaneye getirilmemizden yaklaşık 36 saat sonra, doktor geliyor. Yüzünde iyi mi, kötü mü olduğunu kestiremediğim bir ifade: “Corona virüsü testi sonucunuz negatif çıktı. Sizi başka bir servise alıyoruz.” Teşhis; yüksek oranda akciğer iltihaplanması… Başka bir bakteri sebep olmuş. O bakteriyi bulana kadar yapmadıkları test kalmadı ve inanılmaz yıpratıcı bir sürecin sonunda önceki gün tipi belirlendi. Halen normal odada tedavimiz sürüyor. Corona önlemleri de sıkı sıkıya sürüyor. Normal odalara ziyaretçi almıyorlar. Sadece 16.00- 18.00 arası birer kişi gelebiliyor. Amaç, hastaların Corona kapmaması. Sonra bu süre 1 saate indi. 36 saat boyunca yaşadığım Corona karantinası, benim için artık başka bir şekilde devam ediyor. Biraz daha süreceğe benziyor. Şimdi, hastanenin Main Nehri’ne bakan değil, kentin güneyine bakan tarafındaki odadayım. Kaderin cilvesi ise odamın, tadilatına yeni başlanan Corona test merkezine bakması. Altımda, “test negatif çıkınca” son anda kapısından döndüğüm Corona acil servisi, yanımda Corona test merkezi. Hani derler ya “haberin içindeyim” benimki de o misal işte.

CORONA ÇIKSAYDI?

Hep bunu düşündüm, o zaman ne olacaktı? Ailem, arkadaşlarım, matbaadaki dostlarım, yakın temasta olduğum birçok kişinin adını alacaklardı. Topluca karantina uygulaması başlayacaktı. Şimdiki halime bakıp “Ne kadar zor olursa olsun, Coronadan iyidir” diyorum.

Bu süreç boyunca desteklerini hiç esirgemeyen başta Sayın patronum Burak Akbay’a, yönetici ve mesai arkadaşlarıma, dostlarıma, tanıdıklarıma ve en önemlisi okurlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Sağlık personelinin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. -BİTTİ-

Sağlıkta OHAL iki yıl sürebilir

Biz içeride büyük mücadele verir, sonuç beklerken, Almanya önlemleri sertleştiriyordu. Ülke çapında sadece acil ameliyatların yapılmasına karar verildi. Öncelikle estetik ameliyatlar, göz ameliyatları ertelendi. Bavyera Eyalet Hükümeti dün, sağlık personeline destek için 5 bin tıp öğrencisine ‘göreve hazır olun’ talimatı gönderdi. Ülke çapında tüm eczaneler, kişi başına sadece bir kutu Paracetemol satıyor. Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman Robert Koch Enstitüsü, artan vaka sayılarının toplum için ‘büyük tehlike sınırına’ ulaştığını duyurdu. Bu sağlıktaki olağanüstü halin iki yıl sürebileceği açıklandı. Berlin’de de diğer eyaletler gibi ek önlemler alındı. Cezaevlerine dışarıdan virüs taşınmasının önüne geçebilmek için, 1-3 yıla kadar kesinleşmiş cezası olanların, cezalarının infazı, corona krizi sonuna kadar ertelendi. Ve şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olan, sağlık personeline özel koruma getirildi. Berlin Başsavcılığı, “Sağlık personeline kötü davrananlara karşı ceza davası açılacağı”nı duyurdu. Fahişelik her yerde yasaklandı. Merkel dün tarihinde ikinci kez ulusa sesleniş konuşması yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI 1 DAKİKA DA BİZ ALKIŞLAYALIM

İspanya ve İtalya’da yapıldı. Biz de neden bir benzerini yapmayalım. Corona virüsün tehlikeleri giderek artacak. Her yeri hızla sarıyor. Bizde de olacak. Tek umudumuz, sağlık sistemimiz, fedakar sağlık çalışanlarımız olacak. Bu nedenle, buradan şunu öneriyorum:

Gelin bu akşam, saat 19.00’da, bir yerlere gitmeden, evlerimizin balkonlarından, iş yerlerimizin pencerelerinden başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyadaki sağlık personeline alkışlarımızla mesaj verelim. Onları onurlandıralım. Ülkemizin de güzelliklere ihtiyacı var.

Tüm sağlık personelimize, onları kucakladığımızı gösterelim.

20 Mart saat 19.00… Corona Şahinleri’ne alkış günü olsun.