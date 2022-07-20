‘Artık her şey tek adamın imzasına kaldı’

Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki kararını hukuk skandalı olarak nitelendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Artık Birleşmiş Milletler’den çıkmak, NATO’dan çıkmak, Lozan Antlaşması’ndan çıkmak, Montrö’den çıkmak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkmak tek imzaya kaldı” diye konuştu.

Gökmen ULU

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına yapılan itirazın Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildiğine değinen Özel, yargı kararının 2’ye karşı 3 oyla verildiğini, savcının usulde paralelliğe dikkat çeken mütalaasına rağmen bu kararın verildiğine vurgu yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinde artış olduğunu kaydeden Özel, “Bu artıştan; tek adam kararıyla bu sözleşmeyi yürürlükten kaldıran zihniyet ve buna sessiz kalanlar, yol verenler müştereken sorumludur” dedi.

“ARTIK HER ŞEY TEK ADAMIN İMZASINA KALDI”

Özgür Özel ayrıca, söz konusu yargı kararını, tek adam rejiminde gelinen vahim noktanın bir göstergesi olarak yorumladı.

Özel, “Bugün Türkiye’de bazı işler talimatla oluyor, bazı kararlar ise talimata bile gerek duyulmadan, ‘Tayyip Erdoğan’ın talimatı olsaydı, nasıl bir talimatı olurdu’ diye düşünülerek verilmektedir. Dünkü karara göre Birleşmiş Milletler’den çıkmak, NATO’dan çıkmak, Lozan Antlaşması’ndan çıkmak, Montrö’den çıkmak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkmak tek bir adamın imzasına kaldı” dedi.

“DANIŞTAY KARARI HUKUK SKANDALIDIR”

Danıştay kararını hukuk skandalı olarak nitelendiren Özel, “Bu yetkileri kullanan kişinin ne derece gözünün döndüğünü herkes görüyor. Muhaliflere karşı ne kadar acımasız olduğu açıkça görülen bir OHAL dönemi yaşandı. Bu yetkilerin tek adamın ağzından çıkacak tek bir karara bırakılması hukuk skandalıdır” diye konuştu. İngiltere’nin Brexit sürecinden örnek veren Özel, “İngiltere Avrupa Birliği’nden çıktı. Önce parlamento, sonra kraliyet onayı, ama en son referandumla halk onayı alındı. Gereken her şey yapılıp karar alındı. Eğer çok daha güçlü bir onay mercii varken onay tek bir kişinin inisiyatifine kalıyorsa buna demokrasi diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” söylemini eleştiren Özel, “Rabia işareti Mısır’dan çalıntı ama söylem Hitler’den alıntı. Bunun bir benzerini yapmaya utanır insan. Tek millet, tek devlet, tek lider Adolf Hitler. Aynısı alınmış birleştirilmiş. İzmir’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. O kendine yakıştırıyor da bize yakışıyor mu bu alıntı? Kimin şüphesi var tek millet tek bayraktan? İşin sonu tek lidere gelecek” açıklamasında bulundu.

BİLİM KURULUNA TEDBİR ÇAĞRISI

Türkiye’nin ciddi bir sağlık krizi yaşadığını belirten Özel, “Doktorların muayene sürelerinin 5 dakikaya indirildiği, telefonla randevu almanın mümkün olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Sağlık Bakanı da itiraf etti ki, Covid vakaları 40 kat artmış durumda. Şanslı olduğumuz taraf virüsün lehimize mutasyona uğramış olması. Bu tedbirsizlik sürerse, eylül ayı geldiğinde bu rakamların yeni pik yapacağı düşünüldüğünde, Sağlık Bakanı’nın bu boşvermişliği büyük bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır” diye konuştu.

Özel, Bilim Kurulu’na çağrıda bulunarak, eylül ayından pandemi meselesinin ciddiye alınacağı, tedbirlerin sıkılaştıracağı bir süreç yönetimine davet etti.

“GEMİ SÖKÜMÜ UTANILACAK BİR İŞ”

Özel’in gündemine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın söküm için Türkiye’ye getirilmesine izin verdiği nükleer uçak gemisi Nae Sao Paulo da vardı. “Ölüm Gemisi” olarak nitelendirilen Bakan Murat Kurum’a sert eleştiriler yöneltti. Dünyada asbestli gemi söküm riski alan iki ülke olduğunu söyleyen Özel, “Biri Hindistan, diğeri de biziz. Maalesef bakanımız bununla övünüyor. Yani Almanya böyle bir işe girişemeyecek kadar aciz. Çin bile bu işle uğraşmıyor, bakan da övünüyor. Kusura bakmayın ama bu gemilerin söktürüldüğü iki enayi ülkeden biriyiz. Bu övünülecek değil, utanılacak bir iş” dedi.

“BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ”

Özel, CHP’li Mustafa Kayalar’ın, İçişleri Bakanlığı kararıyla Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması konusuna da değindi. Kayalar’ın, geçen dönem AKP yönetimindeki Menderes Belediyesi yönetimini 31 Mart 2019 seçimiyle aldığını hatırlatan Özel, bu nedenle iktidarın intikam aldığını iddia etti.

Özel, “AKP’nin zihniyeti belli. ‘Oylar bize verilirse milli irade, verilmezse kirli irade’. Biz bu zihniyete izin vermeyeceğiz. Menemen’de de böyle olacak, Buca’da da böyle olacak, Urla’da da misliyle böyle olacak hiç endişe edilmesin. Urlalılar Urla’yı AKP yönetsin deseydi onun adayına oy verirdi. Hepsinin hesabını soracağız, burunlarından fitil fitil getireceğiz. Özellikle Menderes, Menemen ve Urla. Bu üç ilçeye özel önem verilecek, bu hesabı özellikle soracağıma söz veriyorum” dedi.

“OTEL OLMAYACAK YERDEN DUMAN ÇIKMIYOR”

Özel, Çeşme’deki yangın hakkında duyduğu kuşkuları dile getirerek, “Otel olmayacak yerden duman çıkmıyor. Yangınların çıktığı yerlerden kimler neler talep edecek, neler yapmaya çalışacak, tek tek takip edilecek. Karanlık niyetler var” iddiasını dile getirdi.

PSİKOLOJİK İKTİDAR EL DEĞİŞTİRDİ

Özel, genel seçime dair açıklamasında, “Rejimi kurtaracak olan 50 artı 1 oyu almak, cumhuriyeti yeniden kurmak, Atatürk‘ün gösterdiği hedeflere ulaşarak Türkiye’yi güçlü ve zengin hale getirmek herkesin boynunun borcu. Biliyorsunuz artık muhalefete muhalefet ediliyor. Gittikleri her yerde CHP’yi eleştiriyorlar. CHP’nin dediklerini yapan ve ona saldıran bir iktidar var. Psikolojik iktidar çoktan el değiştirmiştir” dedi.

Özel açıklamasını, “Erken değil, derhal seçim çağrısı yapıyoruz. Biz seçime dünden razıyız, bugünden hazırız” sözleriyle tamamladı.

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