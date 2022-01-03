ARTIK NE YAPACAKLARINI KENDİLERİ DE BİLMİYOR | Recep Tayyip Erdoğan, Zam, Enflasyon, Döviz, TÜİK

ARTIK NE YAPACAKLARINI KENDİLERİ DE BİLMİYOR | Recep Tayyip Erdoğan, Zam, Market Fiyatları, Döviz, Enflasyon, TÜİK,
Para muslukları sonuna kadar açılıyor…. Yeni kargo geldi dağıtım her an yapılabilir…. Yeni kandırma dönemi başlıyor
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