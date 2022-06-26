CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sultanbeyli’deki semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Tekin, elindeki eti kemiğinden sıyrılmış tavuğu göstererek, “Milletimiz tam buna benziyor. Eti alınmış, kemiği kalmış bir vaziyette kalmış. Eskiden geldiğimizde tavuk alıyorduk, şimdi tavuğun kemiğini alabiliyoruz” dedi. Vatandaş ise Tekin’e “Artık tavuğun kemiğini bile zor alıyoruz” diye cevap verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’nin en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Sultanbeyli’de Ahmet Yesevi Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

“VATANDAŞ ETİ ALINMIŞ, TAVUĞA DÖNDÜ”

Tekin, elindeki eti kemiğinden sıyrılmış tavuğu göstererek, “Milletimiz tam buna benziyor. Eti alınmış, kemiği kalmış bir vaziyette kalmış. Eskiden geldiğimizde tavuk alıyorduk, şimdi tavuğun kemiğini alabiliyoruz.” dedi.

Vatandaş ise Tekin’e “Artık tavuğun kemiğini bile zor alıyoruz. Sizden bize sahip çıkmanızı istiyoruz ki biz de size sahip çıkalım.” cevabını verdi.

“MİLLETİN DERDİYLE KEDERLENECEK BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR”

Bunun üzerine Tekin, (elindeki tavuk etini göstererek) “Bunun ucuz olabilmesi için, bu kemiklerin etli satılabilmesi için bir iktidarın ve düzenin değişmesi lazım. Hemen hep beraber bu düzeni değiştireceğiz. İnşallah önünüze sandık geldiği zaman bu ülkenin evlatlarını iktidar edeceğiz. Yolsuzluk olmayacak, arsızlık olmayacak, milletin derdiyle kederlenecek bir yönetime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.