Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası, 11-13 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan şampiyona, 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Artistik veya senkronize buz pateni branşı lisansına sahip sporcuların katılabileceği yarışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek.

Yarışma, federasyonun resmi Youtube kanalından canlı izlenebilecek.

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